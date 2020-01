[VIDEO] ŠOLA KOMENTIRAO NASTUP KAUBOJA: ‘Nemojmo se zavaravati. Iako to nitko iz stožera ne govori, jasno da nam je cilj zlatna medalja’

Legenda hrvatskog rukometa Vlado Šola odgovara na pitanja o Kaubojima u podcastu ‘Igrač više’

Dan nakon treće utakmice Hrvatske na Europskom rukometnom prvenstvu i pobjede nad Srbijom, na RTL je stigao legendarni rukometaš Vlado Šola. Njega je ugostila Ana Strizić u sklopu podcasta ‘Igrač više’ koji će se emitirati u danima kada Kauboji ne igraju na Facebook stranici Vrijeme je za rukomet i portalu Net.hr.

Odgovorio je na glasine koje ga dovode u kontekst preuzimanja reprezentacije: “Ja to nisam nigdje pročitao.” Bi li on to htio? “Jasno da želim, a ako će me i oni htjeti valjda će me pozvati na razgovor”, odgovorio je.

“Mi smo Hrvatska, ne smijemo se zamarati s tim tko je s druge strane, imamo svoju filozofiju i igru i to je to”, izjavio je.

Prokomentirao je ambicije Kauboja na Europskom prvenstvu: “Mi smo dugo u samom vrhu i jasno da želimo zlato. Dugo nismo pali ispod granice da se borimo za medalju i, nemojmo se varati, iako to nitko iz stožera glasno ne kaže, jasno da nam je to cilj”.

Zatim je progovorio o drugoj fazi natjecanja, u kojem će Kaubojima glavni protivnici biti Španjolci i Nijemci: “Španjolska igra izuzetno kvalitetan i atraktivan rukomet, što me iznenadilo. Nijemci su Nijemci. Osciliraju, ali su jako kvalitetni i to će pokazati.”

Šola o utakmici sa Srbijom: “Svaki put je utakmica protiv Srbije izuzetno bitna jer je mi tako doživljavamo. Mislim da mi ispadnemo s turnira, a da pobijedimo Srbiju da se nitko ne bi bunio”.

“Rukomet koji Červar gaji se zasniva na malom broju primljenih pogodaka, a tu obrana i vratari igraju ključnu ulogu”, prokomentirao je Šola.

Na početku Šola je pšrokomentirao vrhunski nastup Marina Šege, koji je bio najbolji čovjek utakmice protiv Srbije. “Vratari su uvijek u prvom planu, kada brane dobro, a pogotovo kada brane slabije.”