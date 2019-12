.@Filip_Hrgovic (9-0, 7 KOs) loosens up with legendary Cuban trainer @MundoBoxing at the public workout 🤛 #HrgovicMolina #RuizJoshua2

⚫️ #TeamSauerland ⚫️ pic.twitter.com/DY69E4txzc

— Team Sauerland (@TeamSauerland) December 3, 2019