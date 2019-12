[VIDEO] UŽIVO IZ SAUDIJSKE ARABIJE: Stigao je trenutak koji je cijeli svijet čekao, Ruiz i Joshua ulaze u ring

It's hunting season! #PovetkinHunter #RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes

🎯 @MichaelHunterII

Watch The Bounty live at the public workout 👇https://t.co/JUuwuaQ9zW pic.twitter.com/IqN01l67NV

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 3, 2019