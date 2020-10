[VIDEO] UTRČAO NA STAZU I SRUŠIO SRPSKU MARATONKU: ‘Udarila sam u glavu, trebalo mi je sat vremena da dođem sebi…’

Četrdesetrogodišnja Olivera Jevtić legendarna je srpska dugoprugašica koja je svoju zemlju pet puta predstavljala na Olimpijskim igrama.

On je ovog vikenda sudjelovala na maratonu u bugarskoj Sofiji i tamo nastradala u suludom napadu.

Na samom početku utrke od 10 kilometara nepoznati napadač uletio je na stazu među trkače i ramenom srušio srpsku atletčarku, a ona je pala na glavu i zadobila hematom.

Atletičarka je bila neko vrijeme u nesvjesti, a srpski mediji javljaju da je s njom sada sve u redu, ali da se nalazi u šoku zbog suludog napada.

