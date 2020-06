[VIDEO] U KAKVOM JE TOČNO STANJU OVDJE BIO MARADONA? Plesao je s bivšom djevojkom, a onda odjednom pokazao stražnjicu

Internetom kruži nova bizarna snimka legendarnog argentinskog nogometaša Diega Armanda Maradone. Na njoj on, jedva stojeći na nogama, pleše sa svojom, sada bivšom djevojkom Verónicom Ojedom, a u jednom trenutku spusti hlače i osobi koja ga snima pokaže svoju stražnjicu.

Argentinski mediji pišu da se Maradona tada nalazio u poprilično alkoholiziranom stanju, što je iz ove snimke poprilično lagano zaključiti.

