[VIDEO] U JEKU NASILINIH PROSVJEDA NBA ZVIJEZDA PRETUKLA MUŠKARCA NA ULICI: Otkrio i zašto je to napravio

U ovim trenucima se u Sjedinjenim Američkim Državama održavaju brojni prosvjedi i vlada velika pobuna zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda koji je umro nakon što ga je priveo policajac Derek Chauvin i pri tome mu je koljenom snažno pritisnuo vrat.

Sada se pojavila nova snimka nasilja s američkih ulica, no ova je posebna jer je u nju uključen poznati košarkaš J.R. Smith koji na ulicama Los Angelesa tuče nepoznatog muškarca.

Kako javljaju tamošnji mediji, do sukoba je došlo nakon što se taj muškarac odvojio od grupe ljudi koja je prosvjedovala zbog smrti Georgea Floyda i oštetio Smithov automobil, nakon čega je on na njega nasrnuo.

Smith je progovorio o tom incidentu za TMZ i objasnio da nije povezan s prosvjedima oko Floydove smrti kao što su neki pretpostavili jer je muškarac na kojega je nasrnuo bijele rase.

“Samo želim da ovo znate. Jedan od malih bijelih seronja očito nije znao gdje ide i razbio mi je prozor na automobilu. Zatim sam ga ulovio i isprašio mu guzicu. Ovo nije bio zločin iz mržnje, ja nemam problema ni s kim”, rekao je i pojasnio da incident nema veze s rasizmom.

