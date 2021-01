Sati nas dijele od otvorenja Svjetskog rukometnog prvenstva u Egiptu. Domaćin u 18 sati otvara SP protiv Čilea. Uoči prve utakmice organizator je detaljno pojasnio strukturu natjecanja.

Važno je napomenuti da će na ovom SP-u biti rekordan broj reprezentacija (32) koje će biti smještene u osam skupina. U drugi krug proći će po tri najbolje iz svake skupine te će prenijeti bodove osvojene u međusobnim susretima.

U drugom krugu bit će četiri skupine s po šest reprezentacija, a po dvije najbolje izborit će plasman u četvrtfinale, od kojeg će se igrati nokaut sustavom do kraja Svjetskog prvenstva. Križat će se skupine A i B, C i D, E i F te G i H. Hrvatsku u drugom krugu put vodi na skupinu D, u kojoj su Danska, Argentina, Bahrein i Demokratska Republika Kongo.

Get to know history's biggest ever IHF World Championship structure in 40 seconds. ⚙️#Egypt2021 pic.twitter.com/ztDqMQJXdA

— Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 13, 2021