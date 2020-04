[VIDEO] TYSONA NIKAD NISMO VIDJELI U OVAKVOM IZDANJU: S 15 godina je plakao prije borbe, a onda ušao u ring i pobijedio u 1. rundi

Tyson je bio jako nervozan i umalo se nije niti pojavio u ringu

Slavnog američkog boksača Mikea Tysona mnogi smatraju najboljim borcem u povijesti tog sporta. Tijekom svoje karijere bio je poznat kao nezaustavljiv borac ogromne brzine i zastrašujuće snage, a sada se pojavila jedna snimka iz njegovih davnih dana na kojoj se može vidjeti u potpuno drugačijem svijetlu.

Tyson je iza sebe imao jako teško djetinjstvo. Živio je u opasnom dijelu Brooklyna i trpio je zlostavljanje vršnjaka, a odgajala ga je samo majka koja je umrla kada je imao 16 godina.

Izvanredan talent

Već je do 13. godine bio uhićen 38 puta zbog raznih malih zločina, a sve se promijenilo kada se počeo baviti boksom i kada ga je pod svoje okrilje uzeo Cus D’Amato koji je prepoznao njegov talent i trenirao ga zajedno s Kevinom Rooneyem i Teddyjem Atlasom.

Prvi veliki uspjeh ostvario je s 14 godina kada je osvojio boksački turnir u sklopu američkog Junior Olympicsa.

‘Mike, to je samo još jedan meč…’

U sljedećem izdanju, Tyson je imao 15 godina i ponovno je došao na Olympicse kako bi obranio titulu, no umalo se nije pojavio u ringu zbog nervoze. Sada se pojavila snimka na kojoj se vidi uznemireni Tyson prije borbe kako plače, a Atlas mu govori: “Smiri se Mike, samo se smiri. To je samo još jedan boksački meč, već si to napravio 20 puta. U teretani si pobjeđivao bolje borce i sada ćeš i njega pobijediti. Uvijek si bolji od svih s kojima se nađeš u ringu.”

Tyson je zatim ušao u ring i “pregazio” svojeg protivnika Keltona Browna te ga pobijedio zastrašujućim nokautom u prvoj rundi.