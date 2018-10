VIDEO, TRILER U SLOVENIJI: Cibona u zadnjim trenucima izborila produžetke pa srušila Olimpiju četiri sekunde prije kraja

Nakon pet kola i Cibona i Olimpija imaju omjer pobjeda i poraza 2-3.

Košarkaši Cibone u susretu su 5. kola regionalne ABA lige ostvarili drugu pobjedu svladavši na gostovanju Olimpiju u Ljubljani sa 80-78 (15-19, 10-15, 21-14, 22-20; 12-10) nakon produžetka. Cibona je produžetak izborila nadoknadivši šest poena zaostatka 15-ak sekundi prije kraja četvrte četvrtine tricama Riley-Rossa i Novačića.

Dramatična utakmica

Nakon što je Lazić pogodio oba slobodna bacanja za 68-62 vodstvo Olimpije činilo se kako je Cibona propustila priliku za pobjedu u Ljubljani, no Riley-Ross je uzvratio brzom tricom za 68-65, a onda je Lazić napravio prekršaj u napadu kod izvođenja lopte i tako vratio Cibonu u igru. Zagrebački sastav imao je devet sekundi za posljednji napad koji je iskoristio na najbolji način, lopta je stigla do Novačića u kutu igrališta, a on je tricom poravnao na 68-68.

U produžetku se u junaka Cibone prometnuo Marko Ljubičić koji je s tri pogođena slobodna bacanja doveo svoju momčad u prednost 78-76, a nakon što je Mesiček poravnao na 78-78 17 sekundi prije kraja, razigravač Cibone je preuzeo odgovornost u zadnjem napadu i ulaskom pod obruč položio loptu preko znatno višeg Begića za 80-78 četiri sekunde prije isteka vremena. Do kraja susreta Špan je pokušao tricom s centra preokrenuti rezultat, ali je njegov šut pogodio obruč.

Brandis Riley-Ross je sa 20 koševa bio najefikasniji kod Cibone, Ljubičić je dodao 14 poena, dok su Mirza Begić sa 17 i Blaž Mesiček sa 16 pogodaka predvodili Olimpiju.