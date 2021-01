[VIDEO] STRAŠNA TRAGEDIJA U BRAZILU: U zrakoplovnoj nesreći poginula četvorica nogometaša

Četvorica nogometaša Palmasa, brazilskog četvrtoligaša, poginuli su u nedjelju ujutro iza 8 sati u zrakoplovnoj nesreći. Uz njih su živote izgubili i predsjednik kluba te pilot.

Predsjednik kluba Lucas Meira i igrači Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule i Marcus Molinari krenuli su na kup utakmicu protiv Vila Nove, međutim zrakoplov se srušio na samome kraju piste tek što je poletio u Luzimanguesu.

Zrakoplov se srušio nekoliko trenutaka nakon uzlijetanja s piste unutar okruga Luzimangues, u Puerto Nacionalu, prenosi TV6 News.

Imagens do avião pegando fogo! 4 atletas do Palmas e o presidente do clube! pic.twitter.com/lODijBNQhu

Vijest o smrti potvrdio je i klub, a sućut su izrazili ostali brazilski klubovi. Među njima je i Vila Nova, protiv koje su nogometaši trebali igrati.

“Vila Nova s tugom i žaljenjem dočekuje vijest o padu aviona. Izražavamo sućut svim prijateljima i obiteljima poginulih. Pristajemo na odgodu utakmice, a poginulima ćemo odati počast u našoj sljedećoj utakmici”, piše u njihovoj objavi.

