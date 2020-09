[VIDEO] OVAKO IZGLEDA SOCIJALNA DISTANCA U IZVEDBI UEFE: Na tribinama Puskas Arene osvanulo i Hrvatima dobro poznato lice

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i član Izvršnog odbora Uefe, Davor Šuker, u četvrtak navečer našao se na Puskas Areni gdje je na rasporedfu utakmica europskog Superkupa između aktualnog europskog prvaka i pobjednika Lige prvaka, Bayerna, i Seville kao osvajača Europske lige. Dan ranije Šuker je, inače posjetio Ivana Rakitića.

“S Ivanom sam uvijek imao dobar odnos i žao mi je što napušta reprezentaciju, jer ostajemo bez igrača koji zaslužuje ogromno poštovanje, ali poštujem njegovu odluku. Znam da mu nije bilo jednostavno zauvijek reći zbogom reprezentaciji kojoj je dao jako puno i s kojom je doživio puno lijepih trenutaka, pogotovo poslije osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Nadam se da će mladi igrači koji dolaze slijediti Rakitićev primjer i cijeniti njegovu impresivnu klupsku i reprezentativnu statistiku. Ivan će nam nedostajati, ali vjerujem da će biti naš najveći navijač. Očekujem ga na našoj prvoj utakmici Europskog prvenstva protiv Engleske na Wembleyju”, rekao je šef HNS-a.

Riječ je o prvoj utakmici pod ingerencijom Uefe na kojoj je dozvoljen boravak navijača na tribinama. Doduše u smanjenom kapacitetu. Uefa je zbog pandemnije ograničiča kapacitet tribina na 30%.

Around 20,000 fans in attendance at the UEFA Super Cup 😍

Social distance measures are in place in Budapest 👌 pic.twitter.com/JxMw6ue84y

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 24, 2020