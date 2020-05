[VIDEO] RUMUNJSKI MINISTAR SPORTA U GAĆAMA JE SUDJELOVAO U TV EMISIJI: Reakcija voditelja je pravi hit

Rumunjski ministar sporta Ionut-Marian Stroe javio se u TV emisiju iz svojeg doma kako bi razgovarao o aktualnoj situaciji

No, dogodilo se nešto zbog čega ta snimka obilazi cijeli svijet.

Ministar je, naime, na sebi nosio košulju, ali nije obukao hlače što su gledatelji mogli dobro vidjeti kada mu je laptop skliznuo s mjesta i otkrila da je samo u gaćama.

Logično, to je jako iznenadilo voditelja, ašto dobro pokazuje izgled njegovog lica nakon te “nezgode.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and… Just watch the TV host's reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 24, 2020