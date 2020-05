[VIDEO] RONALDO POPUT MICHAELA JORDANA: Cristiano je očito pogledao Posljednji ples, nevjerojatno je što je sada napravio

Portugalac Cristiano Ronaldo jedan je od najboljih nogometaša na svijetu i planetarno poznata osoba pa javnost pažljivo prati svaki njegov korak.

On je posljednjih godina član talijanskog prvaka Juventusa i uskoro bi se trebao vratiti na teren nakon pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa.

VRAĆA SE SERIE A: Ključni čovjek potvrdio kada bi se mogle početi igrati utakmice, no nečega se jako boji

Iako još nije službeno potvrđeno kada će se sezona Serie A nastaviti, nogometaši su se vratili treninzima, a sada je njegov klub Juventus objavio snimku Ronalda kako loptu precizno ubacuje u košarkaški koš.

“Da lakše ne može biti”, stoji u opisu.

As easy as you like, @Cristiano! 🏀😳 pic.twitter.com/FABi8AWOqM

— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020