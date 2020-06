Nogometaši Milana slavili s 4-1 (1-0) na gostovanju kod Leccea u utakmici 27. kola talijanske Serie A, a hrvatski reprezentativac Ante Rebić postigao je treći od četiri pogotka ‘crveno-crnih’.

REBIĆ ZABIO PREKRASAN GOL U VELIKOJ POBJEDI MILANA: Vatreni sam povukao s centra i postigao efektan pogodak

Milan je poveo pogotkom Castilleja u 26. minuti. U 54. minuti Mancosu je izjednačio iz kaznenog udarca, ali veselje domaćih je bilo kratkoga vijeka. Već minutu poslije Bonaventura je pogodio za novo vodstvo Milana, a u 57. minuti je Ante Rebić dobio odličnu loptu od Calhanoglua i iz svoje polovice u sprintu sam došao pred vratara Gabriela te ga lakoćom svladao. U 72. minuti, četiri minute nakon što je ušao u igru umjesto Rebića, konačnih 4-1 postavio je Portugalac Leao.

Navijači Milana s oduševljenjem su dočekali pobjedu svojim miljenika, a posebno legendarni talijanski novinar i komentator Tiziano Crudeli. Strastveni navijač Milana poznat je po osebujnom stilu prenošenja utakmica, a posebno prosoave pogodaka kada izgleda kao da je na rubu infarkta. Pogledajte stoga kako je dočekao Rebićevu majstoriju protiv Leccea.

AC Milan is back and Tiziano Crudeli also

⚽️ Ante Rebic 🇭🇷pic.twitter.com/ojYdtpG01L

— TeamMilanAC (@TeamMilanAC) June 22, 2020