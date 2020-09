[VIDEO] REBIĆ IZBORIO PENAL PA SE OZLIJEDIO I ZAVRŠIO U BOLNICI: Pjaca i Badelj doživjeli katastrofu, Genoa primila šest golova

U susretu 2. kola talijanskog nogometnog prvenstva Napoli je deklasirao Genou sa 6-0, dok je Milan na gostovanju pobijedio Crotone sa 2-0.

Nakon što je u prvom poluvremenu zabio samo jedan pogodak, Napoli je u nastavku napunio mrežu Genoe s još pet golova.

📰@AntoVitiello: Rebic will be examined further in the hospital. He was suffering from a dislocated elbow. pic.twitter.com/W2iyATfTNj

— AC Milan Reports (@ACMReports) September 27, 2020