[VIDEO] REAL SLAVIO U LUDOJ UTAKMICI : Perišić zabio u Madridu, Rodrygo pokvario večer Nerazzurrima i zakucao ih na dno tablice

Kraljevski klub stigao je do jako važne pobjede nakon što je Luka Modrić ušao u igru

Nogometaši Real Madrida pobijedili su Inter na svojem stadionu s 3:2 i tako u trećem kolu stigli do svoje prve pobjede u Ligi prvaka. Drugi pogodak za talijansku ekipu u Madridu postigao je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

U vrlo dinamičnom prvom poluvremenu tri su pogotka postignuta u razmaku od deset minuta.

Perišić zabio za izjednačenje

Kraljevski klub je poveo u 25. minuti kada je Karim Benzema zabio nakon katastrofalne pogreške braniča Intera Hakimija, a Sergio Ramos je osam minuta kasnije nakon kornera zabio za 2:0. To je španjolskom stoperu bio 100. gol u dresu Reala.

Lautaro Martinez u 35. zabija s desetak metara nakon krasne asistencije Barelle koji mu je dodao petom i smanjuje na 2:1, a s tim su rezultatom momčadi otišle na odmor.

Modrić ušao, Real zabio za pobjedu

U drugom poluvremenu pala su još dva gola. Prvo je Perišić u 68. minuti s desetak metara pospremio loptu u mrežu i izjednačio na 2:2. Rodrygo je u završnici susreta nakon ubacivanja Vinicusa preciznim udarcem s otprilike 13 metara svladao Handanoviča i donio pobjedu Realu.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ušao je u igru u 78. minuti, a na terenu su uz njega bila još dvojica Vatrenih – Perišić koji je zamijenjen u 78. minuti i Marcelo Brozović koji je odigrao cijelu utakmicu za Inter.

Nakon ove pobjede Real se nalazi na trećem mjestu u skupini B s četiri boda, dok je Inter zadnji sa samo jednim bodom.

Real Madrid – Inter 3:2

Real: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

Inter: Handanović; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozović, Young; Barella; Lautaro Martínez, Perišić.

90’+3′ Gotova je utakmica u Madridu, Real je pobijedio Inter 3:2.

89′ Inter u ofenzivi pred sam kraj utakmice. Brozović puca, ali to je blokirano.

80′ GOL Real ponovno vodi. Vinicius je prošao po lijevom boku i prizemnom loptom sjajno uposlio Rodryga koji zabija s otprilike 13 metara. OVDJE pogledajte taj gol.

78′ Zidane je u igru uveo Modrića i s hrvatskim maestrom ide po pobjedu.

68′ GOL Inter je izjednačio u Madridu, zabio je Ivan Perišić koji je u kaznenom prostoru Reala prihvatio dodavanje glavom Martineza i s destak metara pospremio loptu u mrežu. Pogledajte pogodak OVDJE.

64′ Zidane je u igru uveo dva “brzanca” – Rodryga i Viniciusa, očito namjerava više prijetiti preko kontranapada.

63′ Drugo poluvrijeme u Madrido nije donijelo previše uzbuđenja, Inter više pokušava, ali Real uspijeva držati utakmicu pod kontrolom.

56′ Inter nastavlja kako je i krenuo u ovoj utakmici, s visokim pritiskom na igrače Reala, no domaćini se s tim dobro nose i Nerazzuri (do sada) nisu stvorili šansu za izjednačenje.

55′ Liverpool razbija Atalantu, već je 0:5 u Bergamu.

51′ Brozović je dobio žuti karton zbog prekršaja na Hazardu.

48′ U Madridu je Inter ozbiljno kranuo u drugom poluvremenu. Perišić je sada nakon gužve u Realovom šesnaestercu uputio udarac koji Ramos blokira.

47′ Liverpool razbija Atalantu na njenom stadionu, Kloppovi momci su u dvije minute u Bergamu zabili dva gola i povećali svoju prednost na 4:0.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45’+1′ Gotovo je prvo poluvrijeme u Madridu, Real vodi 2:1 u utakmici u kojoj su svi pogoci pali u razmaku od 10 minuta. Pogledajte sve golove OVDJE.

45′ Preokret u Salzburgu, Bayern je poveo 2:1.

41′ Nogometaši Intera nastavljaju s visokim presingom, očito tako Conte želi zaustaviti Zidaneovu momčad.

40′ Real je krenuo u napad nakon primljenog gola. Zidaneova momčad želi postići još jedan gol u prvom dijelu. Kroos je sada ubacio, a Benzema bio u skoku, ali nije uspio stići do lopte.

35′ GOL Luda utakmica u Madridu, Inter je ekspresno smanjio na 2:1. Martinez je zabio s desetak metara nakon krasne asistencije Barelle koji mu je dodao petom. Gol pogledajte OVDJE.

34′ GOL Real vodi 2:0. Ramos je zabio glavom nakon kornera. To je španjolskom stoperu bio 100. gol u dresu Reala.

26′ GOL Real je poveo protiv Intera. Hakimi je loše poslao loptu prema svom vrataru, a na pravom mjestu je bio Benzema koji preuzima loptu, prelazi istrčalog Handanoviča i rutinirano zabija za 1:0 . OVDJE pogledajte gol.

21‘ Nogometaši Intera sada su tražili jedanaesterac. Hakimi je nakon dobrog prodora srušen u šesnaestercu, ali sudac je samo odmahnuo.

17′ Liverpool je poveo protiv Atalante. Jota je zabio za 1:0.

15′ Opasan je Inter. Vidal snažno puca nakon povratne lopte, ali pogađa vanjski dio mreže.

10′ Nova velika prilika za Inter. Martinez je ušao u kazneni prostor i pucao s desetak metara, ali Courtois je spreman.

10′ Inter je umalo poveo. Barella je pogodio okvir gola nakon dodavanja Perišića u kaznenom prostoru domaćina.

7′ Nogometaši Intera više imaju loptu u svojim nogama, no ne uspijevaju stvoriti opasniju šansu. Realovci, s druge strane, s manjim posjedom izgledaju puno opasnije.

5′ U jednoj minuti pala su tri pogotka u ostalim utakmicama. Salzburg je poveo protiv Bayerna, Porto protiv Marseillea, i Ajax protiv Midtjyllanda.

4′ Prva opasnije prijetnja Reala. Pucao je Asensio s desetak metara u šessnaestercu gostiju, no Handanovič to efektno brani. OVDJE možete vidjeti kako je to izgledalo.

2′ Nogometaši Intera u Madridu su krenuli od prvog sučevog zivižduka s velikim presingom prema igračima Reala.

1′ Počele su utakmice.

20.55 U ranije odigranim susretima Lokomotiv moskva i Atletico Madrid su odigrali bez pobjednika (1:1), a Borussia M. je s velikih 6:0 pregazila ukrajinski Šahtar.

19:40 – Pašalić je u sastavu Atalante. Modrić je na klupi Reala, a Perišić i Brozović su u 11 Intera.