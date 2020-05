POZNATI NOGOMETNI PRGAVAC NIJE HTIO NOSITI ZAŠTITNU MASKU: Svijet obilazi snimka njegovog susreta sa zaštitarkom

U Španjolskoj se zaštitne maske moraju nositi čak i u automobilima

Španjolski klubovi su u ponedjeljak krenuli s kolektivnim treninzima u manjim grupama u skladu sa zdravstvenim protokolom kojeg je odredila La Liga, a s ciljem nastavka prvenstva u lipnju, poslije više od dva mjeseca pauze do koje je došlo zbog pandemije koronavirusa.

ŠPANJOLCI NAPRAVILI JOŠ JEDAN KORAK PREMA POVRATKU NA TRAVNJAK: Prizori s treninga Barce i Reala mnoge će razveseliti

Nogometaši naporno vježbaju u trening centrima svojih klubova, a u četvrtak se pojavila jedna zanimljiva snimka. U Španjolskoj je obavezno nošenje zaštitnih maski i u automobilima, no napadač Atletico Madrida Diego Costa to baš i ne slijedi. On je snimljen kad je automobilom dolazio na trening svojeg kluba bez maske na licu, a onda mu je pristupila zaštitarka i nakon razgovora s njom je pokleknuo i ipak je stavio na glavu.

Costa je poznat kao jako prgav igrač koji je sklon nepodopštinama na terenu, ali nakon razgovora sa zaštitarkom bio je poprilično pristojan.