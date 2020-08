Spektakl je održan u engleskom Brentwoodu

Ruski boksaš Alexander Povetkin šokirao je Britanca Dilliana Whyte u borbi za privremeni WBC pojas te je došao do pozicije obaveznog izazivača WBC prvaku. To je trenutno Tyson Fury kojeg vjerojatno čeka treći meč protiv Deontaya Wildera.

Povetkin je iznenadio cijeli svijet s obzirom na to koliko je Whyte izgledao impresivno u prve četiri runde. U četvrtoj je dva puta rušio Povetkina, ali je onda u petoj Rus uzvratio i nokautirao Britanca.

Pure drama… Povetkin goes down twice in fourth… Then gets up and cleans Whyte out in the fifth 😯 Big win for Sasha 💥🇷🇺 #FightCamp #WhytePovetkin pic.twitter.com/LZoB1wHMlm — Matchroom: Fight Camp Tonight! (@MatchroomBoxing) August 22, 2020

Povetkin sada mora pričekati obračun Furyja i Wildera kako bi dobio priliku obriti se za WBC-ov pojas, kojeg želi i Anthony Joshua.

Dillian Whyte's hopes of a world title shot have been ruined after being knocked out by a brutal Alexander Povetkin uppercut https://t.co/SXHCuHmIQw pic.twitter.com/whwRccsJ1W — BBC Sport (@BBCSport) August 22, 2020

No, prvak po WBA, WBO i IBF-u morat će prije toga pričekati prvo na treći borbu Furyja i Wildera pa i obračun pobjednika tog meča s Povetkinom.

Especially impressive considering how good Whyte looked early. — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 22, 2020

Joshua je najavio da želi taj pojas i da će se boriti protiv onoga tko ga u tom trenutku bude imao.

Snimku nokauta pogledajte ovdje.