[VIDEO] ‘POTPUNO SAM DRUGAČIJI OD DRUGIH, NITKO MI NIJE SLIČAN’: Babić se sprema za meč s opasnim Ircem, otkrio je što možemo očekivati

Hrvatske boksače Alena Babića i Marka Čalića u nedjelju u Engleskoj očekuju novi ispiti.

Babić, poznat kao ‘The Savage’ borit će se u svojoj petoj borbi s 36-godišnjim Ircem Niallom Kennedyjem, a Hrvatski boksač siguran je u svoj trijumf.

“Ja sam samo rekao može i to je to, ne zanima me previše. Ja zamišljam u svojoj glavi da se njemu ne sviđa da se on svađa samnom, lakše mi tako bude”, rekao je Babić koji iza sebe ima savršen skor, pobijedio je u sva svoja četiri meča.

‘Želim vratiti stari stil’

Bio je sparing partner poznatom boksaču Dillianu Whyteu, za kojeg ističe da je bio jedini, uz njegovog trenera, koji je vjerovao u njega.

“On je mene doslovno stvorio ni iz čega. Otišao sam ‘gore’ kao totalna nepoznanica, a on je u meni vidio nešto. Dao mi je priliku, a ja sam tu priliku iskoristio još bolje “, prokomentirao je za RTL pa se osvrnuo na svoj stil.

“Želim vratiti neki stari stil boksa, kako sam i krenuo. Niti jedan boksač nije sličan meni. Ja s njim ne idem boksat, ja ga idem uništiti”, poručio je ‘The Savage’.

