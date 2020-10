U derbiju 7. kola Prve HNL Gorica je kao domaćin svladala Hajduk sa 2-1 (0-1) i tako preuzela čelo ljestvice sa 16 bodova, tri više od Dinama i Osijeka, ali Dinamo ima dvije utakmice manje, dok je Hajduk četvrti sa 10 bodova i utakmicom manje.

GORICA NAKON PREOKRETA POBIJEDILA HAJDUK U LUDOJ UTAKMICI: Jairo u 100. minuti promašio penal

Gorica je do pobjede stigla velikim preokretom u drugom poluvremenu, a moglo je sve biti drugačije da je Hajduk realizirao jedanaesterac u desetoj minuti sudačke nadoknade.

Sorry, we are closed! 🥅❌

Jairov udarac s bijele točke u 98’ čudesno je obranio Kahlina!!! pic.twitter.com/SXGZjd348f

— HNK Gorica (@hnkgorica) October 3, 2020