[VIDEO] POGLEDAJTE ČERVAROV TIME OUT: ‘Srednjeg igra ovaj, desnog igra ovaj… Idemo do kraja’

Kauboji su prvom pobjedom na SP-u izborili drugi krug

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine C na Svjetskom prvenstvu u Aleksandriji svladala Angolu sa 28-20 (12-11) te ujedno osigurala prolazak u drugi krug natjecanja.

ČERVAR NAKON UTAKMICE REKAO ŠTO MISLI O OVAKVOM SVJETSKOM PRVENSTVU: ‘EHF je napravio veliku stvar, ali ovo nije kvaliteta…’

Protiv nominalno najslabije reprezentacije u skupini Hrvatska je do pobjede stigla tek u drugom poluvremenu. Možda i ključan trenutak susreta dogodio se u 38. minuti kada je kod vodstva Hrvatske 15-13 Angola dobila sedmerac, no Chicola je loptom izravno u glavu pogodio Pešića i zbog toga dobio crveni karton. Hrvatska je igrača više iskoristila za bijeg na 18-13, a do kraja susreta prednost naše reprezentacije narasla je na osam.

Nejasni izbornik

Hrvatska se u ovoj utakmici jako mučila, a teške je trenutke na klupi proživljava i trener Lino Červar.

On je u samoj završnici prvog poluvremena pozvao time-out:

“Skačemo na pet sekundi. Srednjeg igra ovaj. Desnog igra ovaj. Idemo do kraja…”, poručio je Červar svojim igračima.

Červar je ovaj time out pozvao pri nerješenom rezultatu na samom kraju utakmice. Kako bilo, Ivan Čupić je zabio s krila i doveo Hrvatsku u vodstvo 12-11. U nastavku su Kauboji pokazali što znaju.