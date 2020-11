Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić upisao se u strijelce tijekom susreta trećeg kola Lige prvaka između njegovog Intera i Real Madrida. Argentinski napadač Lautaro Martinez lijepo je uposlio Vatrenog u kaznenom prostoru, a on je na koncu smireno poslao loptu u donji desni kut i tako odgovorio svim kritičarima.

“Nema drugog centarfora koji bi zamijenio Lukakua. Da se mene pita, na popisu igrača bilo bi uvijek četiri-pet napadača ako mislite osvojiti Ligu prvaka i prvenstvo. Ako ne bude Lukakua, tko će igrati na tom mjestu. Ivan Perišić naprijed jednostavno nije dovoljno dobar“, izjavio je u utorak Christian Vieri.

2-2! Madrid caught out at back and Lautaro heads over to Perisic who finishes very calmly.

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) November 3, 2020