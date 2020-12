Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nastavio je pružati odlične partije u dresu Intera. Nerazzurri su u subotu navečer dočekali Bolognu, a poveli su u 16. minuti. Veliku ulogu u akciji koja je rezultirala pogotkom imao je upravo Vatreni. Primio je Perišić loptu na lijevoj strani da biju ju potom savršeno ubacio za Romelua Lukaku.

Belgijac je prvo promašio, a onda se dobro snašao i pospremio loptu iza nemoćnog Lukasza Skorupskog. To je Belgijcu bio peti gol u posljednje četiri utakmice koje je započeo u svim natjecanjima.

8 – Romelu #Lukaku has scored 8 goals in his first 9 Serie A 2020/21 apps: the Inter striker has scored more than 7 goals before the 11th app of the season for the first time in his career. Superb.#InterBologna

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 5, 2020