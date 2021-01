[VIDEO] OVO JE POPUT MIRKA U NABOLJIM DANIMA: Pogledajte zastrašujući nokaut koji je protivnika izbacio iz ringa

Slovački borac Martin Pacas na priredbi Glory 77 na svojem debiju pobijedio Turčina Muhammeda Ballija impresivnim nokautom.

Pacas je Ballinja prvo pogodio snažnim lijevim high kickom, nakon čega je Turčin zateturao i ostao bez ravnoteže, a nakon toga ga je dokrajčio snažnim udarcima nakon koji su ga izbacili iz ringa.

HE KNOCKED HIM OUT OF THE RING!#martinpacas with a STATEMENT in his GLORY debut.

Order the #GLORY77 PPV now on https://t.co/mtc7jen7pH ➡️ https://t.co/uTSL57zQpk pic.twitter.com/8jylx7jHUv

— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) January 30, 2021