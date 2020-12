OLMO ZABIO GOLČINU: Bivša zvijezda Dinama demonstrirala ubojite vještine, Leipzig slavio u dramatičnoj završnici i stigao na korak do drugog kruga

Nogometaši RB Leipziga osvojili su važna tri boda u borbi za plasman u osminu finala Lige prvaka nakon što su u ‘ludom’ susretu u Istanbulu pobijedili Istanbul Basaksehira sa 4-3.

Gosti su imali 2-0 i 3-1, no domaćin je predvođenin trostrukim strijelcem Irfanom Kahvecijem uspio izjednačiti na 3-3. Ipak, u drugoj minuti nadoknade njemački sastav je stigao do pobjede.

90+2: Istanbul 3-4 RB Leipzig

Alexander Sørloth may have just won it right at the death for RB Leipzig. https://t.co/rXMZ971aei

