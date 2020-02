[VIDEO] NOVAK I JELENA ĐOKOVIĆ ZAPJEVALI I RASPAMETILI PUBLIKU: ‘Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada, ja bih te ljubio…’

View this post on Instagram

With our NDF team, donors and friends we celebrated giving, supporting kids and love. Novak and I were invited on stage to sing and…. we had fun! We are sharing with you our joy and love and invite you to join our community at @novakfoundation ❤️ @djokernole did well, I guess Sanremo was a majestic spring board for his music career 🥰🙈🎤🎼🎧 Večeras smo slavili ljubav, dobročiniteljstvo i mlade ljude, buduće lidere naše zemlje uz divnu predstavu u Ateljeu 212 “Brod plovi” sa našim porodicama, prijateljima i donatorima @novakfoundation . Pozvali su nas na binu i izazvali da pevamo. Novaku je dobro dosla priprema na Sanremu 🏆 a ja….pa ja prosto nemam opravdanje 🎧🙉🤣