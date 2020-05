[VIDEO] NJEMAČKI NOGOMETNI HEROJ PLESAO U HALJINI PA DOBIO OTKAZ U KLUBU: Je li ga Borussia potjerala samo zbog ovoga?

Nogometaš njemačke Borussije iz Dortmunda Mario Gotze napustit će klub na kraju sezone, kada mu istekne ugovor, potvrdio je u prošlu subotudirektor Michael Zorc za Sky Sports Deutschland.

“Mario će otići iz kluba na kraju sezone. Odluka je to koja je donesena nakon razgovora. On je sjajan momak”, rekao je.

ZVIJEZDA BORUSSIJE NAPUŠTA KLUB NA KRAJU SEZONE: Velikani ga žele u svojim redovima, mogao bi završiti kod Vatrenog

Odluka je to koja je mnoge začudila, a sada se pojavila priča da je Borussija odlučila definitivno raskinuti s Gotzeom nakon što se pojavio sporni video njegove supruge Ann-Kathrin Brommel na kojemu njemački nogometaš plaše u njenoj haljini.

Mario Gotze and his wife 'flip the switch' 😂

(via annkathringotze/TikTok) pic.twitter.com/AkFOtF3FsS

— ESPN UK (@ESPNUK) March 11, 2020