[VIDEO] NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA U ABA LIGI: Košarkaš zabijao sve što je mogao pa se ispričavao bivšem treneru

U susretu 14. kola ABA lige Igokea je u gostima pobijedila Megu 86:84, a ključni igrač bio je Edin Atić koji je svojem bivšem klubu ubacio 22 poena.

No, neobična situacija dogodila se kada se Atić nakon ubačenog dalekometnog šuta ispričao svojem bivšem treneru Dejanu Milojeviću.

.@BCIgokea's forward Edin Atić scores a 3-pointer and then apologizes to his former coach from @KKMegaBasket Dejan Milojević who is watching the game from the stands. 😀

Atić played for @KKMegaBasket from 2018 to 2020.#ABALiga pic.twitter.com/PPtP3LqFxC

