Talijanski prvak na kraju je uvjerljivo slavio, ali treba napomenuti da stvari nisu tako izgledale na travnjaku te da su jedva došli do ove pobjede

U susretu 17. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je s mnogo muke pobijedio Sassuolo sa 3-1 skočivši na četvrto mjesto Serie A.

Premda je cijelo drugo poluvrijeme Juve imao igrača više, torinska “Stara dama” je tek u samoj završnici utakmice stigla do pobjede.

Možda i ključni trenutak dogodio se u samoj završnici prvog dijela kada je Pedro Obiang isključen zbog oštrog prekršaja. Sudac Davide Massa je pregledao VAR snimku i poslao Obianga na hlađenje.

Juventus je s igračem više poveo u 51. minuti krasnim golom Danila, kojeg možete pogledati ovdje, no sedam minuta kasnije Gregoire Defrel je zabio za 1-1. Domaćin je bio korak do nove prednosti u 67. minuti, no Federico Chiesa je pogodio vratnicu. Šest minuta kasnije Cristiano Ronaldo je imao zicer, no Andrea Consigli je sjajno reagirao.

I hrabri gosti su imali nekoliko prilika, možda i za podvig. Ipak, u 82. minuti Aaron Ramsey je zabio za 2-1, a u posljednjim trenucima susreta Ronaldo je postavio konačnih 3-1. njegov 759. pogodak u karijeri, kojim se izjednačio na vrdu s Josefom Bicanom na vječnoj listi strijelaca, pogledajte ovdje.

