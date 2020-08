[VIDEO] NAVIJAČI BARCE NAGOVARAJU MESSIJA DA IH NE NAPUSTI: A od predsjednika traže samo jednu stvar

Kapetan Barcelona Argentinac Lionel Messi je čelne ljude kluba obavijestio da želi otići što prije, javljaju u utorak argentinska mreža Tyc Sports i španjolska “Marca”.

POTRES NA CAMP NOU, MESSI NAPUŠTA BARCELONU: Iz kluba službeno potvrdili da je zatražio odlazak

Prema izvješću Tyca, Messi, koji je cijelu svoju karijeru proveo u Barci, obavijestio je klub o svojoj želji da ga napusti burofaxom, uslugom sličnom faksom koja jamči sigurnu komunukaciju i koristi se u Španjolskoj.

GDJE ĆE MESSI NASTAVITI KARIJERU? Jedan je klub isplivao kao najizgledniji kandidat, a s njim se do sada on nije povezivao

Navijači Barcelone nakon toga su se okupili ispred stadiona i skandirali Messiju, mole ga da ostane u klubu te traže ostavku predsjednika Josepa Bartomeua.

(@DavidIbanez5) |

Barça fans chanting "we love you Messi, stay" right now in front of the Barça offices at Camp Nou.

pic.twitter.com/vo8T1ysqnZ

— infosfcb (@infosfcb) August 25, 2020