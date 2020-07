[VIDEO] NAPADAČ ZA KOJIM LUDUJE CIJELA EUROPA NAPRAVIO INCIDENT: Prisilno je izbačen iz kluba, pojavila se snimka njegovog sukoba sa zaštitarom

Devetnaestogodišnji Norvežanin Erling Haaland trenutno slovi za najboljeg mladog napadača na svijetu. On je trenutno član njemačke Borussije Dortmund, u koju je stigao ove zime iz Salzburga, a u svojem novom klubu nastavio je oduševljavati nogometnu javnost.

Sada je sezona u Bundesligi gotova, Bayern je postao prvak, a Borrusia završila druga i igrači su otišli na odmor prije priprema za novu sezonu koja počinje vrlo brzo.

Tako se i Haaland vratio u svoju Norvešku, a tamo se našao u neugodnoj situaciji.

Naime, on je prekršio neka pravila i zaštitar ga je izbacio iz noćnog kluba. Njemu se to nije svidjelo i krenuo se s njim prepirati, a sve je snimila neka osoba koja je bila ispred lokala.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS

— Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020