[VIDEO] NAJAVA KSW-OVOG EVENTA U ZAGREBU: Hrvat ide po pobjedu za napad na pojas: ‘Ovo nisam stari ja’

Filip Pejić u velikom povratku u Areni traži pobjedu kojom bi napao KSW-ov pojas perolake kategorije

Nakon teškog poraza u zagrebačkom UFC-u 2016., karijera Filipa Pejića pala je u sjenu najvećih borilačkih pozornica svijeta. Ali u toj sjeni mukotrpno je radio, nije odustajao, skupljao je pobjede u manjim organizacijama i onda krajem travnja ove godine eksplodirao u KSW-u, piše RTL.

Senzacionalno je nokautirao miljenika poljske organizacije Filipa Wolanskog i sada u svom Zagrebu, u velikom povratku u Areni traži pobjedu kojom bi napao KSW-ov pojas perolake kategorije.

“Prvo pobijedi, odradi svoj posao za što radiš, za što trudiš se, za što krvariš i za što živiš. Sve u svemu, treba ti pobjeda, treba mi, znači, ako ovo pobjedim idem na pojas KSW šampiona”, kazao nam je Filip Pejić.

‘Imam ludi osjećaj’

Na tom putu stoji Daniel Torres. Brazilac koji voli borbu na nogama, ali nije baš impresivan udarač. Pejić je zato od posljednje borbe nanizao puno boksačkih treninga. Do meča ima još dva tjedna.

Minuta hrvanja, minuta fokusera i minuta rušenja i runde se ne prestaju nizati. A takva će biti taktika i za Torresa, prezentacija svih elemenata slobodne borbe.

“Za ovu borbu smo odlučili odraditi baš MMA i gore i dole, a sad totalnu taktiku ćete vidjeti tek u borbi. Imam neki ludi osjećaj za ovu borbu, bit će vatromet, ali ide na našu stranu”, kaže Pejić.

Šumski treninzi

A kako vatromet ne bi eksplodirao prije vremena Filip dio treninga odrađuje u šumi podno Sljemena. Konkretno za ovu borbu, Pejić se priprema tri mjeseca. Tempo je neumoljiv, trenira se dvaputa dnevno, a u špici Filip odrađuje i po tri treninga u danu.

“Prošao sam dosta kampova, odradio, promijenio sam tim u kojem treniram i sad jednostavno možete vidjeti drugog borca, to nisam ja, nije to onaj stari. Opet, ona vatra i onaj žar se nikada neće ugasiti, ali puno pametnije gori”, kazao je.

A otprije nešto više od godine dana gori i za Davida. Filip Pejić osim u ringu svaki dan ima izazove kod kuće. Obitelj mu je najveća podrška, a je li teže biti borac otkako je postao otac, kaže: “Jedan jedini put kad me nije bilo nimalo strah, niti sam imao ikakvih smetnji prije meča ni ništa to je otkako mi se rodio sin na ovom zadnjem meču”.

Neće ga pratiti majka

Međutim i lijepe priče znaju imati svoju tužnu stranu. Filipa po prvi put u karijeri neće pratiti majka koja je prije dva mjeseca izgubila borbu s karcinomom.

“Bez obzira što se dogodilo i što je neće biti jer je bila teško bolesna, željela je da nastavim svojim tempom života, svojim putem, da ne stajem. Uvijek je bila uz mene, uvijek me podržavala, od početka do kraja i uvijek me podržavala ja vjerujem s onog drugog svijeta. Sve u svemu bit će mi još jedna veća motivacija u Areni, ovo je borba za nju”, poručuje Pejić.

Povratak u Arenu bit će pun emocija. Za majku, za navijače, za svoj grad – Filip Pejić ima i više nego dovoljno razloga pružiti najbolju borbu karijere, piše RTL.

Uzbudljivi borilački spektakl počinje ove subote u 19:40 i moći će se u cijelosti pratiti uživo, uz komentare Marka Petraka na RTL Sport kanalu na RTLplayu te od 21.50 na kanalu RTL 2.