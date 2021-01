Dončić je odigrao još jednu nevjerojatnu partiju

James Harden i dalje čeka na svoju prvu pobjedu u dresu Brooklyn Netsa koji su drugu utakmicu zaredom izgubili na gostovanju u Clevelandu, gdje su ih domaći Cavaliersi sinoć pobijedili sa 125-113.

Za razliku od utakmice odigrane prije dva dana, kad su Cavsi slavili sa 147-135 u utakmici s dva produžetka, sinoć je sve bilo gotovo u osnovnih 48 minuta. Netsi su bili bez Kevina Duranta koji je zbog odmora propustio ovaj dvoboj.

Kyrie Irving je protiv momčadi s kojom je osvojio svoj jedini NBA naslov ubacio 38 koševa, James Harden je imao 19 poena i 11 asistencija, ali to nije bilo dovoljno protiv Clevelanda koji je došao do treće uzastopne pobjede na krilima Collina Sextona, najboljeg domaćeg igrača s 25 koševa i devet asistencija. Centar Andre Drummond je imao 19 poena i 16 skokova, a 19 koševa je ubacio i bivši igrač Brooklyna Jarrett Allen koji je u Cleveland došao prilikom dolaska Hardena u Netse.

U seriju poraza ušli su i Boston Celticsi koji su treću uzastopnu utakmicu izgubili gostujući u Philadelphiji. Vodeća momčad Istočne konferencije slavila je sa 122-110, a briljirao je centar 76ersa Joel Embiid s 38 koševa i 11 skokova. Tobias Harris je ubacio 23 koša, a Seth Curry i Ben Simmons su dodali po 15 svaki, pri čemu je Australac imao i 11 asistencija. Celticse je s 42 koša i devet skokova predvodio Jaylen Brown.

Clippersi nezaustavljivi

Serijom od šest pobjeda Los Angeles Clippersi prate aktualne NBA prvake i gradske rivale Lakerse na vrhu Zapadne konferencije. Za 12. pobjedu u sezoni Clippersi su svladali Oklahoma City Thunder sa 120-106. Kawhi Leonard je ubacio 31 koš uz osam skokova, a Paul George se zaustavio na 29 poena, sedam skokova i pet asistencija. Serge Ibaka je imao 17 koševa i 11 skokova.

Hrvatski centar Ivica Zubac je za 15 minuta na parketu postigao osam koševa, uz šut 3/4 iz igre i 2/2 iz slobodnih bacanja, a imao je i šest skokova te jednu blokadu.

Najbolji igrač Thundera bio je Shai Gilgeous-Alexander s 30 koševa i osam asistencija.

Dvije su utakmice odlučene u produžetku. Indiana je na domaćem terenu trebala dodatnih pet minuta kako bi svladala Orlando sa 120-118, a Denver je sa 130-126 slavio na gostovanju u Phoenixu.

Jokić i Dončić briljiraju

Nikola Jokić je s 31 košem, 10 skokova i osam asistencija bio najbolji igrač Nuggetsa, a Jamal Murray je imao 18 poena i devet asistencija. Gary Harris je dodao 19 koševa za Denver koji je došao do pete pobjede u posljednjih sedam utakmica. Sunse je u trećem porazu u zadnje četiri utakmice predvodio Devin Booker s 31 košem, a centar Deandre Ayton je spojio 27 poena i 13 skokova. Još dvojica igrača su bila na dvostruko-dvoznamenkastim učinkom; Mikal Bridges je ubacio 24 koša uz 10 skokova, a Chris Paul završio dvoboj s 11 poena i 15 asistencija.

Malcom Brogdon je s 23 koša bio najbolji igrač Pacersa, a pogodio je i odlučujuću tricu 3.6 sekundi prije kraja produžetka u pobjedi nad Orlandom. Jeremy Lamb i Myles Turner su postigli po 22 poena za pobjednike, a Domantas Sabonis je dodao 18 koševa, 11 skokova i devet asistencija. Nikola Vučević je sa 24 koša i 13 skokova bio najbolji kod Magica koji su izgubili po sedmi put u posljednjih osam nastupa.

Toronto je uzvratio Miamiju za domaći poraz prije dva dana u privremenom domu u Tampi, gdje je sinoć slavio sa 101-81. Norman Powell je s 23 koša bio najbolji strijelac Raptorsa. Pascal Siakam je imao 15 poena i 14 skokova, a OG Anunoby je dodao 21 koš za Toronto. Kendrick Nunn je s 22 poena predvodio strijelce Heata, a Bam Adebayo je imao 14 koševa i osam skokova.

U teksaškom derbiju Dallas je slavio sa 122-117 na gostovanju u San Antoniju, uz još jednu sjajnu večer Slovenca Luke Dončića koji je ubacio 36 koševa, podijelio 11 asistencija i ostao jedan skok od novog “triple-doublea”. Kristaps Porzingis je ubacio 21 koš, baš kao i Tim Hardaway Jr. DeMar DeRozan je s 29 koševa bio najbolji strijelac Spursa. LaMarcus Aldridge je završio s 26 poena i devet skokova, a Keldon Johnson je imao 17 koševa i 14 skokova.

Capela poput Mutomba

Atlanta je na gostovanju u Minneapolisu svladala najlošiju momčad Zapadne konferencije sa 116-98, a Clint Capela je na toj utakmici došao do svog prvog “triple-double” učinka, no pomalo neuobičajenog. Naime, uz 13 koševa i 19 skokova, Capela je imao deset blokada te postao treći igrač u povijesti Hawksa, nakon Dikembea Mutomba i Treeja Rollinsa, koji je ostvario takvu statistiku. Hawkse je do treće uzastopne pobjede predvodio Trae Young s 43 koša. Malik Beasley je sa 17 poena bio najbolji strijelac Timberwolvesa.

Na dnu ljestvice NBA lige nalazi se Detroit koji je poražen na domaćem terenu od Houstona s minimalnih 102-103. Rocketsi su prekinuli niz od tri poraza, a predvodio ih je Eric Gordon s 20 koševa. P. J. Tucker je ubacio 15 poena, a Sterling Brown 14. Jerami Grant je bio najbolji igrač Pistonsa s 21 košem i osam skokova.

Chicago je prvi put u ovoj sezoni spojio tri pobjede trijumfom 123-110 na gostovanju kod Charlottea. Zach LaVine je za Bullse postigao 25 poena, a Lauri Markkanen 23. Gordon Hayward je za Hornetse ubacio 34 koša.

U Sacramentu su domaći Kingsi prekinuli niz od četiri poraza svladavši New York Knickse sa 103-94. De’Aaron Fox je s 22 koša bio najbolji kod pobjednika, a Harrison Barnes je ubacio 21. Julius Randle je s 26 poena i 15 skokova bio najbolji kod Knicksa.

NBA rezultati:

LA Clippers – Oklahoma City 120-106

(Ivica Zubac 14:54 min, 8 k, šut 3/4, 6 s, 1 bl)

Charlotte – Chicago 110-123

Detroit – Houston 102-103

Indiana – Orlando 120-118 (produžetak)

Cleveland – Brooklyn 125-113

Philadelphia – Boston 122-110

Toronto – Miami 101-81

Minnesota – Atlanta 98-116

San Antonio – Dallas 117-122

Phoenix – Denver 126-130 (produžetak)

Sacramento – New York 103-94

Milwaukee – Washington odgođeno

Portland – Memphis odgođeno