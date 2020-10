Nogometaši Real Madrida pripremaju se za prvo kolo nove sezone Lige prvaka. Kraljevski klub u srijedu u 18:55 igra sa Šahtarom iz Donjecka na Santiago Bernabeua. A uoči te utakmice s treninga je stigla snimka majstorije hrvatskog maestra Luke Modrića. Zabio je Vatreni sjajan pogodak udarcem vanjskom stranom kopačke i zaradio pljesak suigrača.

ŠPANJOLSKI TABLOID IZNIO IZNENAĐUJUĆE TVRDNJE: ‘Zbog Luke Modrića traje građanski rat u Madridu’

Realu je ovo prva utakmica nakon što su za vikend doživjeli šokantan poraz od Cadiza. Marca je objavila kako se nakon tog susreta među ostalim Modrić obratio suigračima.

👌 @lukamodric10 with the outside of the boot… you know the rest 😉#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/zwHwy7J5sg

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 19, 2020