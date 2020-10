U noći sa subote na nedjelju UFC je održao još jednu priredbu, a ovo je definitivno bio potez večeri

Američki MMA borac Joaquin Buckley postao je hit nakon što je na nevjerojatan način udarcem nogom iz okreta nokautirao sunarodnjaka Impu Kasanganaya.

“Najnevjerojatniji nokaut u povijesti UFC-a”, objavljeno je na društvenim mrežama te organizacije.

ESPN također je sličnim riječima popratio ovaj potez Amerikanca. A oglasili su se i brojni bivši i današnji borci poput Daniela Cormiera, Nathana Diaza, Israela Adesanye i drugih.

“Čovječe vidio sam svakakvih s*anja u MMA-u, ali ovo je vjerojatno najluđi nokaut ikad!!!”, napisao je Cormoier na Twitteru.

Za ovu izvedbu borac je dodatno nagrađen s dodatnih 50 tisuća dolara.

Snimku nokauta pogledajte ovdje.

Reakcije

I mean I’ve seen some shit in mma, but that may be the craziest knockout ever!!!! Dude got some bonus money coming his way!!!! — Daniel Cormier (@dc_mma) October 10, 2020

That move.

That’s 50 G’s! — Israel Adesanya (@stylebender) October 10, 2020

Jesus! Give that man 100k for that KO! #UFCFightIsland5 — Henry Cejudo (@HenryCejudo) October 10, 2020

💯 — Nathan Diaz (@NateDiaz209) October 10, 2020

Wow we just witnessed the best KO of 2020 @ufc — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) October 10, 2020

Wowwwwww what a finish!!!! I did not see that one coming 😳 that’s 50k for sure #UFCFightIsland5 — Michael Chiesa (@MikeMav22) October 10, 2020

UFC on ESPN+ 37 rezultati

Cory Sandhagen def. Marlon Moraes via TKO – R2, 1:03

Edson Barboza def. Makwan Amirkhani via jednoglasna odluka sudaca (30-26, 30-27, 29-28)

Marcin Tybura def. Ben Rothwell via jednoglasna odluka sudaca (29-27, 29-27, 29-27)

Dricus Du Plessis def. Markus Perez via KO – R1, 3:22

Tom Aspinall def. Alan Baudot via TKO – R1, 1:35

Ilia Topuria def. Youssef Zalal via jednoglasna odluka sudaca (29-28, 29-28, 29-28)

Uvodne borbe:

Tom Breese def. KB Bhullar via TKO – R1, 1:42

Chris Daukaus def. Rodrigo Nascimento via KO – R1, 0:45

Joaquin Buckley def. Impa Kasanganay via KO – R2, 2:03

Tony Kelley def. Ali Alqaisi via jednoglasna odluka sudaca (30-27, 29-28, 29-28)

Giga Chikadze def. Omar Morales via jednoglasna odluka sudaca (30-27, 30-27, 30-27)

Tracy Cortez def. Stephanie Egger via jednoglasna odluka sudaca (30-27, 30-27, 30-27)

Tagir Ulanbekov def. Bruno Silva via jednoglasna odluka sudaca (30-27, 29-28, 29-28)