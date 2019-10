RIJEČI IVANE HABAZIN UOČI MEČA KARIJERE IZAZVALE BURNU REAKCIJU: Hrvatica poslala opaku poruku najboljoj na svijetu

Claressa Shields nešto je što još ženski boks nije vidio. Dva olimpijska zlata i dva svjetska. I pazite sad, u gotovo 90 mečeva ima samo – jedan poraz

Ostanite budni ove subote uz RTL jer je pred najboljom hrvatskom boksačicom Ivanom Habazin meč karijere. U američkom Flintu bori se protiv najbolje boksačice današnjice, dvostruke olimpijske pobjednice Amerikanke Claresse Shields. Prijenos počinje u 3 sati i 30 minuta, piše RTL.

Nakon gotovo godinu dana od posljednjeg meča, Ivanu Habazin čeka najveći u karijeri. U noći sa subote na nedjelju u američkom Flintu stat će ispred domaće zvijezde i najbolje boksačice današnjice – Claresse Shields.

Ide na sve ili ništa

“Osjećam se dobro, stanje je dobro, odradila sam najbolje pripreme do sada tako da vjerujem da ću biti u najboljem izdanju i to je to vidjet ćemo što će biti u subotu. Ja se nadam da ću pobjediti i ići ću definitivno na sve ili ništa”, kazala je Ivana svjetska prvakinja od IBO-u za RTL.

Za meč, koji je Ivana okarakterizirala kao onaj koji joj može promijeniti cijeli život, pripremala se gotovo pet mjeseci u Kolumbiji. Za najbolje izdanje trebala je najveća izolacija.

“Imala sam odlične sparing partnere. Sparirala sam doslovno s pet ljudi kroz ove pripreme pet tjedana tako da odradili smo sve savršeno i ja se nadam da ću je nokautirati. Osjećam da imam snagu nokauta jer je to jedina sigurna pobjeda”, tvrdi.

Besprijekorna amaterska karijera

Zadatak nikad teži. Claressa Shields nešto je što još ženski boks nije vidio. 24-godišnja Amerikanka ima besprijekornu amatersku karijeru. Dva olimpijska zlata iz Rija i Londona i dva svjetska. I pazite sad, u gotovo 90 mečeva ima samo – jedan poraz. Naravno, i profesionalna karijeri je savršena, devet pobjeda u devet mečeva, a vlasnica je svih pojaseva srednje kategorije, piše RTL.

“Najbolja stvar kod Clarise su zapravo njezina usta za to treba uvijek pazit jer je veoma darovitog govora. Šalim se. Ima dobar desni direkt, ima dobar lijevi kroše i radi puno kombinacija. Tako da radili smo na tome da to uspijemo anulirati”, govori Ivana.

Prijenos na RTL-u

Ivana je zato dosta radila na obrani, povećala je brzinu i usavršila kretnje pa zato pritiska nema.

“Vjerojatno će me trema uhvatiti ovih dana kad sve krene pred meč šta je zapravo i normalno. Naravno da sam sve podredila tome. Nisam bila na bratovom vjenčanju, mislim da to jako puno govori, ali jednostavno radila sam na sebi ne samo fizicki nego i psihološki da se pripremim da je to sve ili ništa”, poručila je.

Na kocki su dva pojasa, onaj WBO-a i dijamantni WBC-a. Za ovaj meč obje borkinje spustile su se u nižu kategoriju, odnosno super welter, a vi ćete najvažniji meč Ivane Habazin moći pratiti uživo na RTL-u u noći sa subote na nedjelju.

Hrvatska boksačica, inače, odradila je konferenciju za medije uoči borbe.

“Vidim kako si sada sretna, ali tako neće biti nakon subote”, poručila je svojoj suparnici nakon čeka je uslijedila reakcija prisutnih.