[VIDEO] BROZOVIĆ NAMJESTIO DVA GOLA INTERA: Vatreni asistencijama kreirao preokret Nerazzurra, Roma se spasila u završnici

Hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović našao se u početnoj postavi Intera u derbiju s Romom u prvoj utakmici nedjeljnog programa Serie A. Vatreni je u potpunosti iskoristio povjerenje trenera Antonija Contea. Naime, prvo je u 56. minuti namjestio gol iz kornera. Lijepo je pronašao Škriniara u kaznenom prostoru, koji je glavom zabio za 1:1 i tako poništio vodstvo Rome iz 17. minute kada je zabio Pellegrini.

6 – Before Achraf #Hakimi, the last Inter defender able to score 6 goals in a Serie A campaign was Maicon in 2009/10. Trains. #RomaInter pic.twitter.com/vP0sC2f7uG

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 10, 2021