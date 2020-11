Nogometaši Intera uspjeli su u 35. minuti utakmice uzvratiti Real Madridu koji je poveo s 2:0 golovima Karima Benzeme i Sergija Ramosa.

Nerazzurri su odigrali maestralnu akciju u kojoj su kombinirali Perišić, Young, Brozović, Barella i na koncu Lautaro Martínez koji je loptu pospremio u mrežu Thibauta Courtoisa.

1997 – #Lautaro Martinez (born in 1997) is the only player born after 1/1/1996 to have scored against both Real Madrid and Barcelona in Champions League. Toro.#RealMadridInter #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/yGdeEVgwPy

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 3, 2020