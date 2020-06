[VIDEO] KRAMARIĆ PROGOVORIO O POTEZU KOJI JE PODIGAO VELIKU PRAŠINU: ‘To sam na treningu radio puno bolje…’

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić postigao je četiri pogotka u 4-0 (2-0) pobjedi nogometaša Hoffenheima ostvarenoj u posljednjem kolu njemačkog prvenstva na gostovanju kod Borussije Dortmund, kojom su se plasirali u Europsku ligu.

RAPSODIJA KRAMARIĆA U DORTMUNDU: Briljantni Vatreni zabio čak četiri gola u 50 minuta i odveo Hoffenheim u Europsku ligu

Dan nakon te utakmica progovorio je za RTL i prepričao svoje dojmove.

“Nestvaran je osjećaj, teško je nešto ovakvo opisati jer se to ne događa često u karijeri”, rekao je na početku i potom prokomentirao svoj četvrti gol, iz jedanaesterca kojeg je pucao bez da gleda loptu.

Andrej Kramaric scores FOUR on the last day of the season 🤯

Dortmund… u ok hun? 🤨 pic.twitter.com/SWs33mUPJH

— Goal (@goal) June 27, 2020