Navijači su brzo reagirali na društvenim mrežama

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić našao se u početnoj postavi Franka Lamparda za susret između Chelseaja i Seville u pretposljednjem kolu grupne faze Lige prvaka.

Vatreni je na najbolji mogući način iskoristio šansu. U 54. minuti upisao je asistenciju za drugi gol Oliviera Girouda.

Chelsea je, inače, poveo za 1:0 u 8. minuti. Giroud je fantastično primio jednu loptu Kaija Havertza i maestralno iz prve matirao golmana Seville.

OVAKO ZABIJAJU ISTINSKI MAJSTORI: Zvijezda Chelsea poslala sjajnu poruku i upravi i izborniku Francuske

Kovačićevo dodavanje za Girouda pogledajte ovdje.

Reakcije s Twittera

Frello and Kovacic are just heaven sent!! — Chelsea Nation (@ssfooty7) December 2, 2020

Kovacic’s energy tonight has been absolutely FLAMES 🔥!!! — Ruke Kvell 🇬🇧🇨🇦 (@Ruke_kvell) December 2, 2020

Kovacic has been incredible once again — King Trejo 🇦🇷😃 (@CFCTrejo) December 2, 2020

Jorginho, Kovacic and Giroooooud. Three unsung players doing if again. This squad is so deep, man… — 🌬️ (@Cobham_Kemba) December 2, 2020

Kovacic's ball progression through his dribbles and passes is class! 👌 — Pragmatic CFC (@Pragmatic_CFC) December 2, 2020

Kovacic has been impressive… Doing more of his runs tonight — Siscot [Panorama_visuals] (@clementsiscot) December 2, 2020

Kovacic is damn good🔥💯 — Prakash KC (@frank_prakash8) December 2, 2020