Prvu utakmicu hrvatske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Egiptu najavili su izbornik Lino Červar i Zlatko Horvat

Hrvatski rukometaši u petak u 18 sati počinju svoj put na Svjetskom prvenstvu.

Prvenstvo Kauboji otvaraju u petak u 18.00 sati utakmicom s Japanom, a poznato je tko će biti u momčadi.

Červar odabrao

RTL javlja da je posljednji trening uoči Japana dao konačne odgovore na sve dileme. Kako se i očekivalo Karačić i Šego će prvu utakmicu odgledati s tribina, a s njima će biti i lakše ozljeđeni Cindrić pa je izbornik Lino Červar skratio popis s 20 na 16 igrača koji će ići po prve bodove na SP-u.

“Nikako sutra neće biti laka utakmica i mi, uostalom, kao i prema svakoj utakmici moramo maksimalno se mobilizirati i to ću pokušati uvjeriti igrače, ukazati im na to, mislim da oni to vjerojatno i očekuju jer su oni isto gledali te snimke”, rekao je izbornik Červar u najavi.

Reprezentativac Zlatko Horvat je rekao da situacija nije idealna, ali ipak je uvjeren u uspjeh.

“Stvarno je naporno igrati svaku utakmicu skoro pa 60 minuta, ali nekako sam uspio izdržavat. Naravno da je puno lakše kad je Čupić ovdje, kad nas ima dvojica koji možemo odraditi jednak posao”, rekao je.

‘Idemo u rat’

Červar je na kraju poručio da uvjeti na pvenstvu nisu idealni, ali i istaknuo da će sve ipak biti kako su i planirali.

“Idemo na trening, vidimo šest oklopnih vozila onda idemo u rat. Složeno jako. Nikada nisam bio na ovako velikom natjecanju, a mislim niti nitko od nas koji smo ovdje igrača također. Naprosto tu vrijedi pravilo, snađi se, pokušaj, riješi.”

“Čini se da je ispred Hrvatske nikad čudnije prvenstvo. Vjerojatno se nitko neće žaliti ako najveći problem ostane dvosatno putovanje do dvorane dok god će sve unutar nje, a počevši sutra od Japana, ići po planu”, zaključio je izbornik.

Utakmicu Hrvatske i Japana (petak, 18.00) prenosit će RTL televizija, a taj dvoboj moći ćete pratiti i u izravnom tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.