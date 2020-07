[VIDEO] KAKAV PEH ZA MLADOG SCHUMACHERA: Bio je na putu do pobjedičkog podija, a onda se dogodila katastrofa

Sina legendarnog Michaela Schumachera Mick doživio je uistinu nesretnu sudbinu utrci Formule 2. Na Velikoj nagradi Štajerske Mick je imao treće mjesto, većinu utrke bio je na pozicijama u kojima će osvojiti mjesto na podiju, ali nije do njega ipak došao.

Razlog je taj što mu je usred vožnje, ničim izazvana, prsnuo aparat za gašenje požara. Nesretni Mick završio je s pjenom za gašenje u licu, što ga je značajno omelo u utrci u kojoj je svaka stotinka bitna.

SCHUMACHER NE MOŽE NA OPERACIJU KOJOM ODRŽAVA VITALNE ORGANE: Stižu zabrinjavajuće vijesti, njegova supruga o svemu šuti

Kako je to izgledalo, pogledajte u kratkom videu:

Mick Schumacher loses a podium, because his fire extinguisher goes off. Unbelievable. pic.twitter.com/KlgERNKaR7

— Vincent Bruins (@VincentJBruins) July 12, 2020