Odmah poslije borbe doznao je što ga čeka

Jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca Antun Račić obranio je na KSW-ovom 57. eventu naslov prvaka u bantam kategoriji. Račić je pobijedio 22-godišnjeg Brazilca Bruna Santosa jednoglasnom odlukom sudaca.

“Imao sam previše toga za izgubiti, a on nije imao ništa za izgubiti. Na početku sam bio oprezan, no onda sam morao krenuti jako. Pokazao sam da sam spremniji od njega, ali on zaslužuje moje poštovanje. Drago mi je da sam se borio protiv njega“, rekao je Račić nakon borbe.

A ubrzo je doznao i tko mu je idući suparnik.

“Znam o kome pričate i reći ću da sam uvijek spreman za bilo koju borbu, što god mi KSW da. Možda me samo korona može zaustaviti, ali za ove druge stvari sam uvijek spreman. Da, mislim da je Sebastian Przybysz sljedeći. Zaslužio je to. Nakon poraza od mene upisao je tri pobjede. Zaslužio je revanš”, rekao je a onda je Przybysz je ušao u kavez i odmah odradio sučeljavanje s aktualnim prvakom.