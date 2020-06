[VIDEO] IZRAELCI ĆE NOGOMETAŠE PRSKATI SREDSTVOM ZA DEZINFEKCIJU PRIJE I POSLIJE UTAKMICE: Evo kako to izgleda

Stadion Bloomfield u Tel Avivu napravio je poseban tunel za nogometaše s ugrađenim prskalicama kojima se igrači prskaju sredstvom za dezinfekciju.

Tunel koristi elektroliziranu vodu i, prema navodima sveučilista Bar-Ilan, koji je vlasnik licence, omogućava dugotrajniju zaštitu od koronavirusa i potpuno je bezopasno za zdravlje ljudi.

Happening now: @TelAviv Mayor @Ron_Huldai tests a sanitation tunnel developed by RD Pack that sprays the environmentally-friendly disinfectant based on tap water developed at Bar-Ilan. The tunnel is now being piloted at Bloomfield Stadium to promote hygiene at public venues 💧💧 pic.twitter.com/psdxNYmbET

Prskalice su automatizirane, ukljkučuju se senzorima i proizvode maglicu u kojoj stoje igrači u trajanju od maksimalno 15 sekundi. Igrači ga koriste prije utakmice i nakon poluvremena, a kroz njega prolazi stručno osoblje, pa čak i novinari.

Israeli researchers from @BarIlanU are testing tech that turns tap water into a disinfectant using electricity in a “sanitation tunnel” that will be used at the entrance of Tel Aviv’s Bloomfield Stadium for the remainder of Israel’s soccer season. #CoronaWarriors pic.twitter.com/I49PbQzOSE

