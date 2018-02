[VIDEO] IGRAČ U ČIJU JE ČAST SMIŠLJENA PONAJBOLJA NAVIJAČKA PJESMA SRUŠIO CITY: ‘Will Grigg’s on fire’ orilo se stadionom Wigana

Sjevernoirski napadač bio je pravi hit prije dvije godine na Europskom prvenstvu u Francuskoj

Sjevernoirski napadač Will Grigg srušio je veliki Manchester City golom u 79. minuti nakon pogreške Kylea Walkera i tako odveo Wigan u naredno kolo FA Kupa.



A Grigg je uistinu prava zvijezda i ljubimac Wiganovih navijača. Kada je u sezoni 2015./2016. bio najbolji strijelac momčadi, ali i cijele druge lige, navijač Sean Kennedy obradio je hit “Freed From Desire” talijanske pjevačice Gale i prepjevao ga u čast Sjevernoircu.

Te 2016. godine Sjeverna Irska sudjelovala je i na Europskom prvenstvu te je ova obrada tamo postala pravi hit koji se proširio cijelim svijetom. Navijači te reprezentacije bi potpuno poludjeli kada bi čuli “Freed from desire” na razglasu, a pjevali su tu pjesmu i za vrijeme utakmica.

Naravno, ova popularna obrada nije izostala niti nakon što se glavni akter pjesme prometnuo u junaka momčadi koja je srušila veliki City. Navijači su utrčali na teren nakon pobjede, a kada je hit pušten na razlas, nastala je ludnica.

A ovo su i riječi popularne navijačke pjesme:

“He will score goals

Will will score just more and more

He will score goals

He will score them all

Will Grigg’s on fire

Your defence is terrified

Said Will Grigg’s on fire

Your defence is terrified

Will Grigg’s on fire

Your defence is terrified

Will Grigg’s on fire, na na na na”