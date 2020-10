Legendarni švedski napadač i prva zvijezda Milana Zlatan Ibrahimović zarazio se koronavirusom krajem prošlog mjeseca, pa je 15 dana bio u karanteni dok nije dobio negativan rezultat na testiranju.

[VIDEO] JEDVA ČEKAMO DA OVO IZVEDE NA TERENU: Ibrahimović demonstrirao novi trik i izgleda zaista brutalno

Šveđanin je sada odlučio na Instagramu objaviti video-poruku u kojoj govori o opasnosti koronavirusa, s kojim se bori cijeli svijet.

RONALDO BIJESAN JER NE SMIJE IGRATI PROTIV MESSIJA: Potpuno je izgubio živce kad je saznao da i dalje ima koronavirus; ‘Taj test je sra***’

A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on Oct 29, 2020 at 5:11am PDT

View this post on Instagram

“Virus me izazvao i ja sam pobijedio. Ali vi niste Zlatan, nemojte izazivati virus. Koristite svoju glavu i poštujte pravila – držite distancu, perite ruke i nosite maske. Pobijedit ćemo”, rekao je Ibrahimović.

Sada se postavlja pitanje je li njegova poruka bila usmjerena prema portugalskom nogometnom superstaru Cristianu Ronaldu koji je bio pozitivan na testiranju na virus COVID-19 uoči reprezentativne stanke prije više od dva tjedna te se otada nalazi u samoizolaciji.

Portugalac se u srijedu ponovno testirao, a kad je saznao da je i dalje pozitivan te da zbog toga ne može igrati protiv Barcelone u komentaru uz svoju fotografiju na Instagramu bijesno je napisao “PCR test je sra**e”.

📸 — Here's what Cristiano Ronaldo thinks about PCR tests which prevented him from playing against Barcelona. pic.twitter.com/3v42oZvign

— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 28, 2020