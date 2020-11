Nogometaši Milana slavili su protiv Udinesea u gostima s 2:1 u šestom kolu talijanskog prvenstva. Rossoneri su poveli u 18. minuti preko Francka Kessiéa, a u 48. je izjednačio Rodrigo De Paul iz penala.

U 83. minuti na scenu je stupio Zlatan Ibrahimović. Ante Rebić, koji je u igru ušao u 71. minuti i to nakon što se poslije mjesec dana oporavio od ozljede lakta, primio je loptu na lijevoj strani te je oštro ubacio prema Ibrahimovićiu. Branič domaće momčadi, Sebastian De Maio, loše je reagirao i izbio je okomito da bi ju Šveđanin u padu pospremio škaricama u mrežu.

Pobjednički pogodak Zlatana Ibrahimovića pogledajte ovdje.

👑 – @Ibra_official has scored 7 goals his first 4 @SerieA appearances for @acmilan in the 2020/21 campaign

⚽️ (vs Udinese)

⚽️⚽️ (vs AS Roma)

⚽️⚽️ (vs Internazionale)

⚽️⚽️ (vs Bologna)

He is 39 years old.#UdineseMilan #SempreMilan

— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 1, 2020