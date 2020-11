Hrvatski košarkaši u nedjelju su u Istanbulu osigurali plasman na EuroBasket 2022.

Hrvatska košarkaška reprezentacija je u nedjelju u Istanbulu na kvalifikacijskom turniru za EuroBasket 2022. protiv Švedske slavila sa 87-72 (48-31), te je osigurala plasman na EuroBasket 2022. dvije utakmice prije kraja kvalifikacija.

NIJE OVO NIKAKVA NOVA ERA HRVATSKE KOŠARKE: Evo u čemu je, u stvari, tajna senzacionalne Mršićeve Hrvatske

Ovom pobjedom je Hrvatska zadržala maksimalan učinak u ovim kvalifikacijama, sa četiri pobjede je na vrhu skupine. Na drugom mjestu je Nizozemska s učinkom 2-2, a Švedska i Turska imaju omjer 1-3. Posljednji kvalifikacijski krug je na rasporedu od 19. do 22. veljače 2021., a tri od četiri reprezentacije izborit će mjesto na EuroBasketu, koji će biti održan 2022. (1-18. rujna), a domaćini su Češka, Gruzija, Italija i Njemačka.

Hrvatski košarkši vratili su se nakon velijkog uspjeha u Zagreb, a u zračnoj luci izbornik Veljko Mršić progovorio je za RTL.

🛬 | I… vratili su se! No, time priča o reprezentaciji nije gotova, dobra priča traje dalje… 📷 | Foto galerija 👇👇👇#EuroBaskethttps://t.co/k7eGOntian — hks_cbf 🇭🇷🏀 (@CbfHks) November 30, 2020

“Uspjeli smo se plasirati, već nakon drugog kruga. Imamo perfektan omjer. Koja je tajna uspjeha? Mislim da je to zajedništvo koje imamo i kemija u momčadi. Dečki uživaju u vremenu koje provode zajedno i onda se to osjeti na terenu. Ovo sve je počelo u ljeto 2019., taj Las Vegas i ljetna liga gdje smo udarili temelje”, rekao je Mršić pa progovorio o turnirima na kojima je vidio da može računati na mlade igrače.

“Tu smo napravili jednu bazu. Moramo biti svjesni da tu ima dosta mladih igrača, međutim imamo i dosta igrača s iskustvom koji su dosta toga prošli. Sada smo napravili dobru grupu, dobro smo odigrali i već smo se plasirali.”

Za sve jednako

Mršić je odgovorio na pitanje kako je uspio motivirati dio mladih košarkaša koji su uspjeli ostvariti ovaj uspjeh, a Eurobasket neće vidjeti jer će na njemu u reprezentaciji morati biti mjesta za košarkaše iz NBA-a i Eurolige.

Još ćemo jednom (realno, i više puta) ponoviti: Hrvatska je svladala i švedsku reprezentaciju te s četiri pobjede u četiri utakmice kvalifikacija osigurala plasman na Europsko prvenstvo!

🇭🇷👊 🎙 Pavle Marčinković i 🎙Veljko Mršić#EuroBasket #imamogahttps://t.co/C1cQLWrkdj — hks_cbf 🇭🇷🏀 (@CbfHks) November 29, 2020

“Vidjet ćemo, daleko je još do toga. Svi ovi dečki vole igrati za Hrvatsku, igrali 5, 40 minuta ili ne igrali uopće – oni uživaju da mogu biti članovi hrvatske reprezentacije. I to je osnovni preduvjet da bi bili dio reprezentacije, a to će se isto odnositi na naše najbolje igrače koji igraju Euroligu ili NBA”, rekao je Mršić pa istaknuo da će se svi morati izboriti za svoje mjesto u reprezentaciji:

“Svaki se mora iboriti za svoju poziciju. To što je dio NBa momčadi ne znači automatski da je dio reprezentacije. Uz dobru igru, važne su i psihosocijalne karakteristike svakog pojedinca da bi bio u reprezentaciji.”

Nije važna samo košarkaška strana

Osvrnuo se izbornik i na one igrače koji ne žele igrati za reprezentaciju poput Marija Hezonje koji je rekao da je “umoran i ne da mu se” pa je nedavno izjavio da bi ipak došao u reprezentaciju.

“Želim se baviti samo pozitivnim stvarima i onome što može pridonijeti reprezentaciji. Ovakvim stvarima se ne želim baviti. Kao što sam rekao, nisu važne samo košarkaške osobine, treba imati i psihosocijalne osobine na visokom nivou da se upadne u selekciju hrvatske košarkaške reprezentacije”, poručio je Mršić pa za kraj progovorio o tome koji su domati ove reprezentacije.

“Imamo želje, ciljeve i ambicije. Osnovno je da saki dan koji provedemo zajedno da damo sve od sebe i onda ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti. Pucamo na veliko, međutim da bi se to ostvarilo moramo željeti biti dio reprezentacije, na svakom treningu i svaki dan dati sve od sebe.”, zaključio je Mršić.