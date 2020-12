‘Kraljice šoka’, kako su se prozvale, šokirale su sve i izrežirale jednu od najljepših i najvećih sportskih priča u sumornoj 2020. godini

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ispisala je povijest i u domovinu se vratila s prvom medaljom. Broncom osvojenom na Europskom prvenstvu u Danskoj.

Hrvatske rukometašice stigle su u zagrebačku zrakoplovnu luku “Franjo Tuđman” nešto iza 13.30 sati. Hrvatski rukometni savez (HRS) priredio im je malu svečanost, a nažalost, zbog epidemiološke situacije nije bilo organiziranog dočeka na glavnom zagrebačkom trgu, kao što je to postalo uobičajeno nakon velikih uspjeha hrvatskih sportaša.

Najveći je to uspjeh ženskog reprezentativnog rukometa. Koliko je ovo veliki rezultat možda i najbolje otkriva podatak kako je Hrvatska na posljednja dva europska prvenstva (2016, 2018), bila posljednja, 16.

Direktan plasman na SP

Iz domovine su otišle tiho i skromno, a vratile se s prvom medaljom u povijesti ženskog rukometa. “Kraljice šoka”, kako su se prozvale, šokirale su sve i izrežirale jednu od najljepših i najvećih sportskih priča u sumornoj 2020. godini.

Na putu do bronce odabranice izbornika Nenada Šoštarića upisale su šest pobjeda (Mađarska, Nizozemska, Srbija, Rumunjska, Njemačka, Danska), a porazile su ih samo europske prvakinje Norvežanke i srebrne Francuskinje. Već samim ulaskom u polufinale naše su rukometašice izborile i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2021. na kojem nisu sudjelovale od 2011.

Najljepši dani

Veliku ulogu u povijesnom uspjehu hrvatske reprezentacije igrala je Dora Krsnik, koja je u ponedjeljak gostovala u studiju RTL-a i prokomentirala čudesan uspjeh hrvatskih rukometašica.

Upitana je li sada žive najljepše dane u karijeri odgovorila je:

“Definitivno, ovo je stavrno nešto neopisivo. Nisam očekivala ovakav doček, bilo je stvarno prekrasno i hvala svima što su došli.”

Dora Krsnik je prije par godina prošživljavala teške trenutke zbog ozljede.

“Imala sam operaciju gležnja, ali sam se izvukla od toga. Sad, do kad će taj gležanj izdržati… Nadam se još par godina da osvojim još koju medalju. Na ovom prvenstvu je bilo jako puno emocija; nisam u životu plakala nakon utakmice, ovdje sam plakala nakon svake. Stavrno je bilo prekrasno.

‘Kliknule’ su

Hrvatska je na prethodnim Europskim prvenstvima bila zadnja, a sada je stigla do povijesnog uspjeha.

“Ne znam zašto, to nitko ne može objasniti. Jednostavno je taj trener, te cure koje su bile tamo … To se valjda jednostavno moralo dogoditi, sudbina je valjda htjela da su te cure u tom trenu tamo i da ‘kliknemo’ kao ekipa. Ništa nije bilo nametnuto. Mi smo baš sve spontano odrađivale, ništa nije bilo planirano”, prokomentirala je.

Motivirajuće riječi

Danski izbornik je prije utakmice za treće mjesto izjavio da Hrvatice imaju jedan posto šanse,što je bila izjava koja je izazvala nevjericu u hrvatskim redovima.

“Nismo mogle vjerovati da je to izjavio. Ne mogu reći da smo bile ljute. Smiješno nam je bilo pa smo rekle: ‘Idemo se ‘potući’ s njima, idemo dati sve od sebe i onda ćemo vidjeti kako će se to završiti’. Na kraju je završilo stvarno dobro za nas, a danski izbornik, ne znam, neka se još malo žali i dalje. Mislim da nas je to dodatno motiviralo”, poručila je.

Sada će se hrvatske rukometašice morati vratiti u “realnost”, o kojoj Dora Krsnik kaže sljedeće:

“Na žalost, ženski rukomet je stvarno jako loše praćen u Hrvatskoj. Ja igram u Francuskoj i stvarno je nevjerojatno kako se rukomet prati tamo. Ima puno sponzora, ljudi na tribinama, a u Hrvatskoj stvarno ne znam zašto je stanje takvo”, poručila je.