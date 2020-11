[VIDEO] HRGOVIĆ NAJAVIO SVOJ SLJEDEĆI MEČ, OČEKUJE NAS PRAVI SPEKTAKL: ‘Pokazat ću svu ljepotu boksa…’

Najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića u noći sa subote na nedjelju očekuje meč protiv Amerikanca Rydella Bookera, boksača s koji je El Animalu bio sparing partner prije borbe protiv Gregoryja Corbina ranije u karijeri.

Hrgović se uoči svojeg sljedećeg meča javio s Floride za RTL i najavio da ćeprotiv Bookera pokazati svu ljepotu boksa.

“Trebam biti brz, oprezan i budan. Sama činjenica što je on s Pulevom izdržao 12 rundi govori da ga se ne smije podcijeniti”, rekao je Hrgović za RTL.

